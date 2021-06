Vittime delle strade, obiettivo zero entro il 2050 in tutta Europa

(red.) Dimezzare le vittime da incidenti stradali entro il 2030 e addirittura azzerarle entro il 2050. E’ l’obiettivo che si auspica di raggiungere, ma di certo ambizioso, a livello di tutta Europa. L’occasione per parlarne è arrivata anche ieri, lunedì 14 giugno, durante il secondo incontro della conferenza internazionale “I piani per la sicurezza stradale” ospitata dal salone Vanvitelliano di palazzo Loggia a Brescia. L’evento è stato promosso dall’Università degli Studi con il Centro studi città amica per la sicurezza nella mobilità, l’Associazione italiana per l’ingegneria del traffico e dei trasporti, l’Automobile Club Brescia e la 1000 Miglia.

E tra i partecipanti c’era anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini che è partito dalla questione della qualità delle strade per le quali servono più investimenti. Ma anche interventi per prevenire incidenti verso pedoni e ciclisti e interventi più incisivi, a partire da nuove piste ciclabili. E in ogni caso resta anche il tema dei comportamenti corretti da rispettare alla guida, oltre alla necessità di una mobilità più sostenibile, a partire da più mezzi pubblici. All’incontro ha presenziato anche il sindaco Emilio Del Bono sottolineando come Brescia, attraverso la prefettura, stia portando avanti l’Osservatorio per la sicurezza stradale.

All’appuntamento erano presenti anche l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato e il vice presidente della Provincia di Brescia Guido Galperti. Non è mancato anche l’aspetto giudiziario del tema, tanto che il presidente del Tribunale di Brescia Vittorio Masia ha indicato come le sanzioni, in particolare la sospensione e la revoca della patente possano essere misure da sollecitare contro gli automobilisti poco rispettosi alla guida. Dal punto di vista delle vittime sulle strade, nel 2019 il territorio bresciano ha registrato 81 deceduti.