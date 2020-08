Coronavirus, “Italia poco preparata: non aggiornato il piano pandemico”

(red.) Durante il periodo più drammatico della pandemia sanitaria da coronavirus, nel momento in cui soprattutto in Lombardia si contavano ogni giorno centinaia di vittime e nuovi casi positivi, ci si chiedeva come fare a fermare quello che è stato definito da più parti un vero e proprio tsunami. E a distanza di mesi, con la situazione tornata decisamente più tranquilla, si tessono le lodi, per esempio, di Stati come la Germania dove l’indice di mortalità è stato molto più basso rispetto a quello italiano. E il motivo non sarebbe legato solo alla maggiore potenzialità delle terapie intensive, ma della presenza di un vero e proprio piano organizzato.

Da questo punto di vista, dalle colonne del Giornale di Brescia emerge un report realizzato dal generale dell’Esercito Pier Paolo Lunelli che è stato comandante della Scuola per la difesa nucleare, batteriologica e chimica e ha aiutato a scrivere i protocolli contro le pandemie per alcuni Paesi, Italia compresa. E non esita nel dire che se l’Italia avesse tenuto aggiornato il proprio piano antipandemia si sarebbero potute salvare anche fino a 10 mila persone rispetto a quelle che invece hanno perso la vita a causa del Covid-19.

Il generale, interpellato dal quotidiano bresciano, sottolinea come il piano pandemico italiano non venga aggiornato da almeno dieci anni, quando invece avremmo potuto avere un documento utile sull’organizzazione centrale, regionale e locale. Proprio come in Germania e Svizzera. E avere un piano del genere significa capire in anticipo la reale disponibilità dei posti in terapia intensiva e dei dispositivi di protezione individuale per i sanitari. Per questo motivo il generale critica il Ministero della Salute per non aver aggiornato il piano e parla di una sottovalutazione del rischio pandemico. Tanto che, come sottolinea, già negli anni precedenti era emerso come l’Italia fosse poco preparata a un’emergenza del genere.