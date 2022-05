Al Parco Castelli Aisa Shirai e KEKE con interventi coreografici itineranti

Brescia. La Stagione Gennaio Luglio 2022 del Teatro Grande di Brescia si compone di speciali appuntamenti pensati al di fuori delle mura del teatro, in cui il pubblico può sperimentare una fruizione inconsueta e inaspettata. Tra questi il cartellone ospita il progetto del giovane duo giapponese Aguyoshi che domenica 15 maggio si esibirà al Parco Castelli di Brescia con una serie di interventi coreografici itineranti a partire dalle ore 16.

Aisa Shirai e KEKE – i giovani danzatori e coreografi che compongono il duo – esplorano nuove forme di espressione contemporanea lasciandosi ispirare dall’architettura e dal contesto urbano con cui interagiscono in modo sorprendente, con ironia ed eccentricità. Dalle strade di Tokio il duo approda a Brescia per incuriosire il pubblico che sarà presente al Parco Castelli in cui strutture ludiche e forme naturali faranno da insolito palcoscenico. L’idea creativa alla base della loro ricerca è la site-specific performance che accosta coreografia all’improvvisazione in loco, così da restituire una veste nuova e originale ai luoghi della quotidianità. Allo spettatore non resta che stupirsi, divertirsi e lasciarsi coinvolgere da ciò che improvvisamente si manifesterà davanti ai suoi occhi.

La fruizione è libera e le performance avranno inizio alle ore 16.00 proprio nel cuore del Parco per poi proseguire in diversi punti del Castelli per tutto l’arco del pomeriggio fino alle 18.45.