Al Grande “Save the last dance for me” con Alessandro Sciarroni

Brescia. La Stagione del Teatro Grande prosegue con gli appuntamenti di danza contemporanea.

Nel Salone delle Scenografie torna in doppia replica la performance “Save the last dance for me” del pluripremiato coreografo Alessandro Sciarroni. Lo spettacolo è in programma giovedì 21 aprile alle 19 e alle 20.45.

Tra i più acclamati artisti italiani e Leone d’Oro alla carriera per la danza nel 2019, Alessandro Sciarroni è noto per i suoi lavori connotati spesso dalla commistione di generi. Presente nei festival di danza e teatro contemporanei internazionali, Sciarroni vanta diversi anni di formazione nel campo delle arti visive e di ricerca artistica.

Anche la performance “Save the last dance” for me” è frutto di un importante lavoro di ricerca condotto dal coreografo dal 2018, quando scopre la Polka Chinata, un antico ballo bolognese praticato in Italia solo da 5 persone. Si tratta di una danza di corteggiamento eseguita in origine da soli uomini e risalente ai primi del ‘900: fisicamente impegnativo, quasi acrobatico, lo spettacolo prevede che i danzatori abbracciati l’un l’altro, girino vorticosamente mentre si piegano sulle ginocchia quasi fino a terra. Il lavoro di recupero nasce in collaborazione con Giancarlo Stagni, maestro di balli Filuzziani che ha ridato vita all’antica tradizione bolognese grazie allo studio di alcuni video di documentazione risalenti agli anni ’60.

Alessandro Sciarroni decide quindi di lavorare assieme ai danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini per riportare alla luce questa tradizione popolare in via d’estinzione e diffonderla negli spazi performativi, restituendola così all’attenzione del pubblico.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com.

Anche per questi appuntamenti è previsto il consueto biglietto scontato al 50% per gli studenti; Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19 e il sabato dalle 15.30 alle 19. Chiusura domenica e lunedì e festivi a eccezione dei giorni di spettacolo. Nel giorno dello spettacolo la Biglietteria sarà aperta fino all’inizio della seconda

rappresentazione.

L’ingresso al Salone delle Scenografie si effettua da via Paganora 19.

Tutti gli spettacoli sono realizzati in sicurezza e nel rispetto delle normative legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Necessaria l’esibizione del Green Pass Rafforzato e l’obbligo della mascherina FFP2.