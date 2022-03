Domenica “Alice in Wonderland” con i ballerini del Circus-Theatre Elysium di Kiev

(red.) Domenica 13 marzo 2022 (ore 18,00) al Gran Teatro Morato di via S. Zeno 168 a Brescia (030 348888) si terrà lo spettacolo di danza circense “Alice in Wonderland” della compagnia Elysium. Un progetto artistico nato dall’ispirazione di Oleg Apelfed che ha riunito un cast di professionisti di respiro internazionale dando vita a un circo moderno e unico, mostrandone per primo le potenzialità sceniche, con il contributo artistico di Maria Remneva, direttrice pluripremiata del Circo Nazionale dell’Ucraina che, con più di vent’anni di esperienza, è stata vincitrice della competizione internazionale degli artisti circensi a Parigi, oltre ad aver vinto altri prestigiosi premi tra cui tre medaglie d’oro.

Sarà attiva in Teatro una postazione di raccolta fondi per aiutare il popolo ucraino a cura dell’ Associazione Ukraine Humanitarian Fund.

“Alice in Wonderland” è tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, rielaborato nell’impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev. Con un cast di 30 ballerini – acrobati la Compagnia rivendica l’autonomia del linguaggio di scena esaltandolo con scelte scenotecniche avveniristiche senza tralasciarne, tuttavia, la funzione narrativa del racconto originario. I personaggi – Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera – appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. La storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore: la ragazza si innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.

Sono disponibili ancora biglietti con prezzi a partire da 17,50 euro più diritti di prevendita sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Fastickets oltre che alla cassa del teatro il pomeriggio stesso. Per accedere al Gran Teatro Morato di Via San Zeno 168 a Brescia è necessario presentarsi all’entrata muniti di Super Green Pass, documento di identità e mascherina Ffp2. Le operazioni di controllo sicurezza, di verifica del titolo e di accesso alla sala comporteranno un tempo fisiologico superiore agli standard, per cui è fortemente consigliato di arrivare con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio spettacolo. I protocolli di igienizzazione, sanificazione e pulizia di tutte le aree del Teatro sono stati potenziati e viene effettuato regolarmente anche il totale ricambio dell’aria della sala.