“Celeste. Appunti per natura”, Raffaella Giordano sabato al Grande

(red.) La settimana dedicata alla coreografia italiana si chiude con uno speciale appuntamento che vedrà protagonista una figura iconica del teatrodanza italiano. Nella cornice della Sala Palcoscenico Borsoni del Teatro Grande, sabato 12 marzo alle ore 20.00 Raffaella Giordano presenterà per il pubblico bresciano il suo ultimo lavoro Celeste. Appunti per natura.

Incipit e musiche per pianoforte Arturo Annecchino; incontri straordinari, complicità e pensieri Danio Manfredini e Joelle Bouvier; editing e composizioni astratte Lorenzo Brusci; luci Luigi Biondi; costume realizzato da Giovanna Buzzi, dipinto da Gianmaria Sposito; esecuzione tecnica Piermarco Lunghi, Alberto Malusardi; foto Andrea Macchia.

Raffaella Giordano è interprete e autrice di storici spettacoli rappresentati nei palcoscenici più importanti italiani e internazionali. La danzatrice e coreografa italiana vanta infatti una decennale esperienza a contatto con le più importanti realtà performative tra cui il Tanztheater di Wuppertal in Germania e la compagnia francese l’Esquisse Obadia/Bouvier. Vincitrice dei più prestigiosi premi del settore – tra cui un Premio UBU nel 2000 – grazie alla sua versatilità, si è cimentata nella sua carriera anche nel campo del cinema e nell’opera lirica.

A Brescia Raffaella Giordano porta un intenso assolo ispirato al libro L’estate della collina dell’autore inglese J. A. Baker, in cui la descrizione minuziosa del paesaggio avvolge il lettore che si immedesima nella natura stessa. Il linguaggio non verbale e, al tempo stesso, potente della natura è lo stesso che muove la coreografia. Raffaella Giordano intende infatti coinvolgere empaticamente lo spettatore muovendosi e dialogando con lo spazio circostante, in un’atmosfera resa ancor più suggestiva dalle parole e dai suoni di Arturo Annecchino in cui riecheggiano estratti del libro di Baker. I frammenti del mondo naturale vengono

declinati dal movimento del corpo con uno sguardo che si muove dal più piccolo dettaglio alla più maestosa manifestazione di vita.

Una performance che, attraverso il fluire del movimento, lievi armonie e suoni evocativi di paesaggi marini e silvestri, porta all’attenzione dello spettatore il dialogo tra il corpo e la natura.

I biglietti per lo spettacolo costano 15 euro (ridotti, 10 euro) e sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Lo spettacolo rientra nella promozione prevista in occasione della Giornata Internazionale della Donna che offre la possibilità di assistere a tutti i tre spettacoli da danza contemporanea del 9, 10 e 12 marzo a un prezzo agevolato di 30,00 euro anziché 45,00 (Ridotto under 30 e over 65 20,00 euro anziché 30,00).

