Miss Italia, la bresciana Marta Fenaroli terza alla Finalissima regionale

Brescia. Si è piazzata al terzo posto nella Finalissima Regionale di Miss Lombardia, che si è svolta sabato 10 settembre al Franciacorta Golf Club a Corte Franca, Marta Fenaroli, la 20enne bresciana, 178 centimetri di bellezza, occhi e capelli scuri, studentessa di medicina e con il sogno di diventare medico e, anche, lavorare nel mondo della moda.

Quando era più giovane la ragazza è stata colpita da una grave malattia dels angue, fortunatamente sconfitta, e al sua partecipazione al concorso è dettata, come ha spiegato lei stessa, dalla volontà di rivalsa sul suo stesso corpo che l’ha fatta soffrire.

Marta collabora con un’associazione che supporta i malati oncologici. E’ “figlia d’arte” in quanto la madre Zoraima, nel 1991, vinse il titolo di Miss Ragazze in Gambissime Abruzzo.

La 20enne bresciana è stata anche insignita del titolo di “Miss Social”, il nuovo progetto a livello nazionale “Miss Italia promuove l’Italia”, un vero e proprio titolo regionale in cui le ragazze sono state invitate a realizzare un video raccontando le loro città di origine in modo creativo.

Marta Fenaroli si presenterà alle selezioni nazionali del concorso con il doppio titolo, insieme a quello di Miss Miluna Lombardia, già attribuito nelle fasi precedenti delle selezioni.