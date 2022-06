Brescia, al Civile arriva Spiderman: sorrisi e medaglie ai bimbi malati

Brescia. Giornata emozionante, quella di giovedì, nel reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’ospedale Civile di Brescia per l’arrivo di Spiderman, il supereroe amato da tutti, grandi e soprattutto piccoli.

Con grande generosità lo Spidermam dei bambini, Mattia Villardita, ha trascorso la giornata con i piccoli ed è entrato in tutte le stanze per abbracciare, dare conforto e portare un momento di spensieratezza. Ad ognuno di loro, e anche ai genitori che li accompagnano, Spiderman ha regalato la medaglia del supereroe, un portafortuna per affrontare con coraggio la dura battaglia oncologica.

Spiderman si è soprattutto fermato nella camera di un bimbo di quasi 5 anni e grandissimo fan dell’uomo ragno.

È stato il nonno del piccolo a pensare di fare questa bellissima sorpresa al nipote chiedendo ad ABE, Associazione Bambino Emopatico, di aiutarlo a realizzare l’incontro con il suo eroe preferito. Mattia ha prontamente risposto e si è reso disponibile a indossare la sua maschera e raggiungere così Brescia.

Da più di 4 anni Mattia entra negli ospedali per fare compagnia a tantissimi bambini. Per il suo impegno, nell’alleviare la sofferenza dei piccoli attraverso il suo travestimento, è stato nominato nel 2020 Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

La mattinata di festa, grazie alla presenza dello Spiderman dei bambini, è una delle tante attività che ABE compie ogni giorno da oltre 40 anni. La sua mission, infatti, consiste nell’organizzare momenti ricreativi e di svago in reparto, strumenti fondamentali, come il sostegno psicologico sempre offerto dall’associazione, utili a vivere con maggior serenità il lungo percorso di cure.