“Missione su Marte”, astronauta e stivali “made in Brescia”

Rudiano. Atterrare su Marte calzando scarpe made in Brescia. C’è un pezzo della scienza, dell’artigianato e dell’industria bresciana nella missione di simulazione marziana prevista tra il 10 ed il 23 aprile nel deserto dello Utah, la “Space medicine operations”, promossa da Mars Planet, sezione bergamasca della Mars Society.

Sei astronauti, tra cui il desenzanese Simone Paternostro, per due

settimane, vivranno in una situazione ambientale che simula le condizioni del pianeta rosso, sperimentando applicazioni mediche.

«Durante la missione– spiega Paternostro- ricoprirò il ruolo di Crew Engineer e Geologist ed insieme al resto del team svolgeremo una serie di esperimenti proposti da ricercatori e scienziati italiani e internazionali. Ad esempio, ricercherò campioni di micrometeoriti nel deserto, utilizzerò un dispositivo compatto per la ricerca e analisi di forme di vita nel terreno (esempio di tecnologia che può essere utilizzata su altri pianeti per la ricerca di forme di vita extraterrestri) e testerò un prototipo per valutare l’impatto di stimoli olfattivi sul benessere mentale e psicologico degli astronauti».

I “viaggiatori dello spazio” della missione patrocinata dalla Asi (Agenzia spaziale italiana), come riferisce Il Giornale di Brescia, indosseranno una tuta completamente realizzata in Italia: gli stivali, in particolare, sono realizzati nel bresciano, dalla Calzaturificio King di Rudiano, azienda specializzata nella realizzazione di calzature tecniche sportive e che vanta un’attività oramai cinquantennale.