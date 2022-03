“Una vita rovesciata”, è uscita la biografia dell’ex Brescia Francesco Flachi

(red.) Esce oggi “Una vita rovesciata”, la biografia di Francesco Flachi, il bambino prodigio del calcio fiorentino che nei primi anni ’90 ha realizzato il suo sogno: indossare la maglia numero dieci viola. Il libro, edito da Blucerchiando, racconta la vita del calciatore fiorentino, dagli inizi con la maglia viola al fianco di campioni come Batistuta e Rui Costa fino alla consacrazione nel grande calcio con la maglia della Sampdoria. Una carriera che si è bruscamente interrotta nel 2008 con la prima squalifica per positività alla cocaina, un errore recidivo che nel 2009 gli è costato altri 12 anni di squalifica. A gennaio 2022 Francesco Flachi ha terminato di scontare la sua sospensione ed è tornato in campo a 46 anni, lieto fine di una storia piena di colpi di testa, colpi di classe e colpi di scena.

Nel libro anche il racconto della stagione vissuta a Brescia, interrotta il 19 dicembre 2009 con l’antidoping dopo lo splendido gol in semi rovesciata contro il Modena che diede il via alla cavalcata promozione delle Rondinelle. La biografia “Una vita rovesciata” è stata scritta insieme a Metteo Politanò, giornalista genovese e direttore editoriale di Blucerchiando. Dalle prime giocate con l’Isolotto all’esordio in Serie A, dall’arrivo a Genova fino alla convocazione azzurra con Marcello Lippi, la biografia racconta angeli e demoni nella vita di un campione forte e di un uomo fragile che ha pagato i suoi errori senza sconti. Un viaggio attraverso aneddoti mai pubblicati, racconti di campo e di vita. A firmare la prefazione del libro è Walter Novellino, il mister che con Flachi ha condiviso il ritorno della Sampdoria in Serie A e in Europa, ma soprattutto un’amicizia che dura tuttora.