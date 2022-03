Il gelato bresciano conquista due coni nella Guida del Gambero Rosso

(red.) Dove si parla di dolci c’è il suo nome e, anche se il terreno non è quello abituale delle torte e dei pasticcini, dove il maestro bresciano Iginio Massari è star indiscussa ed irraggiungibile, nella guida «Gelaterie d’Italia 2022» del Gambero Rosso riesce a distinguersi anche in questo campo. Il maestro è infatti inserito tra le novità, insieme con Sirani di Bagnolo Mella, nella graduatoria “Il gelato del pasticcere”.

Tra i premiati, con due coni su tre, ci sono Cesare Rizzini di Alimento, in via Agostino Gallo 6 a Brescia, ma anche Bedussi di via Crocifissa di Rosa (30 anni di attività alle spalle), già insignito anche come bar, pasticceria e pizzeria tra i migliori d’Italia.

La guida degli esperti suggerisce ai clienti di assaporare il suo fiordilatte con la menta del giardino interno e la crema.

Due Coni anche per Possi in via Triumplina, attività quarantennale di cui vengono valutate positivamente l’accoglienza, l’attenzione alle intolleranze, le gemme al cioccolato e il servizio di consegna a domicilio e a Ribera in via XX Settembre, dove ad essere premiate sono state anche le granite siciliane.

Sempre due coni su tre vanno a “Ciocolat” di Toscolano Maderno, dove l’azzardo si spinge alla combinazione di sapori tra cioccolato bianco, capperi e scorza di limoni di Gargnano. Stesso riconoscimento a Mille di Verolanuova, dove i gusti speciali sono liquirizia alla zagara e cremino di arachidi salato.

Un cono anche a “La Bottega del Gelato” di Leno, a Vassalli di Polpenazze e a “La Casa del Dolce” di Salò.