Renault Captur Suv compatto: piace alle famiglie che la cercano tra le auto usate

(red.) Li chiamano in genere crossover, ma di fatto sono dei Suv compatti, facili da guidare e anche da gestire in città, tra strade non propriamente enormi e parcheggi adatti alle vetture di un’altra epoca. La Renault Captur fa parte di questo segmento e sta ottenendo grandi consensi anche nel nostro Paese. Chi desidera una Captur a tutti i costi e vuole ridurre il prezzo di listino potrà cercarla tra le auto usate.

I vantaggi dei SUV compatti

Una Crossover adatta alla famiglia

Perfetta sotto ogni punto di vista

La Captur ci impressiona positivamente già a prima vista, con il suo aspetto grintoso e le linee aggressive. Che nascondono tanto spazio in abitacolo e una seduta alta e molto comoda, con un cruscotto decisamente pratico e ricco di spazio. Full dotazione anche per l’infotainment, così come particolarmente interessante la parte tecnologici per quanto riguarda la sicurezza, ricordiamoci infatti che la Captur ha ottenuto ottime recensioni proprio sotto questo punto di vista. Tutte le sue caratteristiche la rendono decisamente perfetta per chi ama viaggiare, ma anche per la famiglia che ha un forte utilizzo dell’auto soprattutto nei giorni della settimana, tra scuola, lavoro, negozi e così via. È disponibile sia con motori benzina che diesel, ma anche con il GPL e, nelle nuove versioni 2021 anche ibrida. Il prezzo di listino di tutti i modelli non è esagerato, se si considerano vetture simili. Andare da un concessionario di auto usate permette poi di ridurre ulteriormente il prezzo di questo Suv Compatto, pur godendo di tutte le peculiarità essenziali, anzi, in molti casi si possono trovare Occasioni in Vendita di questo modello con allestimenti superiori, super accessoriate, oppure addirittura full optional, con offerte economiche che sono sicuramente di certo interesse perché il risparmio é assicurato, rispetto ad un nuovo ancora da immatricolare, dai lunghi tempi di attesa per la consegna e messa su strada.

La scelta nell’usato

Un’idea che fa risparmiare

Scegliere bene l’usato

In effetti negli ultimi anni sono molti gli italiani che hanno preferito l’usato, spesso per questioni meramente economiche. Le concessionarie che propongono usato hanno spesso delle vere e proprie occasioni, vetture che hanno percorrenze non elevatissime, in perfette condizioni, ideali per chi preferisce limitare le spese ma ama guidare auto di un certo pregio. Una Renault Captur con un chilometraggio non elevatissimo trovata dal concessionario di auto usate ci consente di ridurre il prezzo di listino anche di più del 30%, visto che già al momento dell’immatricolazione un veicolo perde buona parte del proprio valore iniziale. L’importante sta nel fare attenzione a ciò che si sta adi scegliendo: il chilometraggio è una caratteristica essenziale, lo stesso dicasi per l’anno di immatricolazione ma anche per i tagliandi e le manutenzioni effettuate.

Dove trovare l’usato migliore

Usato garantito

Perché rivolgersi alle concessionarie

Negli ultimi anni sono molteplici le fonti di annunci per auto usate, di qualsiasi marca e modello. Ricordiamo però che gli annunci dei privati non sempre risultano convenienti, per una serie di buone ragioni. A partire dal fatto che i concessionari propongono usato garantito, per almeno 12 mesi, quindi verificato e controllato prima di essere messo sul mercato. Inoltre i concessionari offrono solitamente tanti modelli diversi, è più facile trovare ciò che si desidera. Da ultimo, ma non meno importante, scegliere l’usato dal concessionario significa non dover pensare alle questioni burocratiche, che sono a totale appannaggio del venditore.