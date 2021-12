Iginio Massari, una nuova pasticceria nel cuore di Firenze

(red.) L’intero percorso professionale di Iginio Massari è stato ispirato dalla convinzione che qualità senza compromessi e cura del dettaglio fossero le chiavi per elevare la cultura della pasticceria alla sua massima espressione. Oggi il marchio Iginio Massari Alta Pasticceria può contare su una prolifica attività di ricerca e innovazione guidata direttamente da Massari e dai suoi figli, Debora e Nicola.

“Siamo oggi entusiasti di annunciare l’apertura della nostra nuova Pasticceria nella nobile cornice di Firenze”, si legge in una nota, “vanto italiano nel mondo, nella centralissima via Dei Vecchietti, vicino all’iconico hotel Helvetia & Bristol del Gruppo Starhotels, al quale è anche collegata da un passaggio interno”.

“Sono particolarmente felice di poter annunciare questa nuova apertura a Firenze, città che amo da sempre”, spiega il maestro pasticcere

“Era da tempo”, continua lo stesso Massari, “che avevamo pensato a questa città come approdo naturale per il nostro marchio. Firenze è espressione di bellezza pura ed eterna, e siamo davvero onorati di poter contribuire a questo importante salotto culturale con un punto di ritrovo in cui vogliamo che gli amici fiorentini, e non solo, si sentano di casa”.

Il nuovo punto vendita di Firenze si affianca alle Pasticcerie di Brescia, Milano, Torino, Verona e agli undici Pop-Up Store attualmente aperti in tutta Italia. L’inaugurazione ufficiale si terrà nella seconda metà di gennaio alla presenza di Iginio Massari.