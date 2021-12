Acquafredda, matrimonio rimandato: lo sposo è clandestino

(red.) Un matrimonio sospeso, con il futuro sposo che si è visto accompagnare non all’altare, ma nella caserma dei carabinieri di Desenzano del Garda per accertamenti sul suo status di immigrato.

E’ successo ad Acquafredda, nel bresciano, dove una coppia, originaria del Benin, si è presentata per chiedere le pubblicazioni di matrimonio, ma, al momento della ricerca anagrafica, è emerso che l’uomo, un 35enne residente in Italia dal 2018 come richiedente lo status di rifugiato politico, non era regolare, in quanto il procedimento non era ancora stato vagliato e, quindi, di fatto, risultava irregolare sul territorio italiano.

Lo straniero è stato accompagnato in caserma e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici in attesa delle risultanze dalla questura di Brescia.