Esine, centrato un 10eLotto da 2,5 milioni di euro

(red.) La fortuna si sa, è cieca, ma, per l’ignoto scommettitore di Esine (Brescia), che si è aggiudicato 2,5 milioni di euro con una giocata da 4 euro al il 10eLotto, ci ha visto benissimo.

Si tratta della più alta vincita ottenuta con il sistema, un ‘dieci’ realizzato, come rende noto l’agenzia Agimeg, con un’estrazione frequente, a fronte di una giocata di 4 euro. I numeri fortunati della seconda giocata più alta del 2021 (5 milioni vinti sempre in Lombardia, a Cesano Boscone, nel milanese, il 23 gennaio), sono: 2 7 17 37 42 50 56 63 81 85.

La provincia di Brescia non è nuova a vincite milionarie: nell’anno in corso si segnala anche il milione di euro vinto a Mazzano lo scorso mese di maggio.