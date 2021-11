Le opportunità del digitale: dai viaggi alla formazione

(red.) La storia dell’umanità è stata ciclicamente segnata da invenzioni e scoperte che hanno cambiato l’approccio della nostra specie con l’ambiente circostante e con altri esseri viventi. L’elettricità, la rivoluzione industriale e quella digitale sono forse gli elementi che hanno definitivamente concorso a creare l’epoca moderna. Le infinite opportunità che al giorno d’oggi offre la rete e il mondo del digitale erano impensabili solo fino a venti anni fa, e l’industria 4.0 è ormai presente in tutti i settori della vita umana.

Il digitale nella formazione: un universo parallelo

Molti over 40 sono abituati ad avere un’immagine della formazione e della scuola in generale molto statica, con la necessità di condividere fisicamente uno spazio con il docente ed, eventualmente, con altri colleghi. Ebbene anche questo universo è stato modificato dalle nuove tecnologie, che permettono una formazione a distanza anche nella scuola pubblica. Nel privato si trovano poi realtà innovative come Preply che nascono con la missione di creare un punto di incontro diretto fra domanda e offerta, fra chi ha voglia di imparare una nuova lingua e un tutor madrelingua, dando la possibilità al discente di creare il proprio piano di studi in maniera completamente autonoma. Un vero e proprio universo parallelo quello della formazione virtuale, che fonda la propria efficacia sulla condivisione di materiali audio e video, e dirette web, dove è lo studente al centro dell’insegnamento anche nelle modalità, nei tempi e nell’organizzazione.

Agevolazioni e vantaggi grazie all’uso di sistemi digitali

I governi mondiali, in particolare quelli occidentali, favoriscono sempre più l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici e digitali per facilitare le transazioni economiche di enti o privati. Ad esempio, Trenord favorisce l’acquisto di biglietti e abbonamenti digitali offrendo la possibilità di vincere buoni Amazon del valore di 50 euro, oltre a e-bike e monopattini elettrici. Lo stesso accade in Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna, dove le amministrazioni comunali incoraggiano le transazioni online così da evitare stampe, ricevute cartacee e altre spese. Come anticipato, l’innovazione tecnologica ha toccato tutti gli aspetti economici e sociali, e l’agricoltura non è da meno. Si vedono sempre più installazioni di impianti autonomi e intelligenti, volti al risparmio energetico e alla massimizzazione delle risorse, ma anche software atti alla gestione del magazzino e delle etichette. Proprio da Brescia arriva, per esempio, l’idea di Antares Vision, che con RurAll vuole creare una piattaforma virtuale per tener traccia di tutto il percorso della filiera, grazie alla sua etichetta intelligente.

I benefici nel mondo del lavoro

Vien da sé che ciò che molti sociologi chiamano “rivoluzione 4.0” avesse una profonda influenza nel mondo del lavoro: abbiamo compreso come può evolversi la figura dei tutor, professori di lingue e in generale formatori, grazie alla possibilità di essere “presenti” in più luoghi grazie alla tecnologia. Lo stesso vale anche per consulenti, tecnici informatici, sviluppatori, e ancora scrittori, traduttori e addetti all’assistenza clienti, esperti di marketing e gestori di pagine social.

Tutte le professioni sopra menzionate possono essere svolte tranquillamente da casa, o altro luogo, l’unica condizione necessaria è una buona connessione a internet e, ovviamente, le proprie competenze. Si includono nella lista anche il settore medico, sia pubblico che privato, e dell’assistenza, che stanno traendo sempre maggiori benefici dalla collaborazione con le nuove tecnologie digitali.