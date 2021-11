Tragedia sul set del film di Baldwin, la pistola è prodotta a Brescia

(red.) E’ una pistola bresciana quella all’origine della tragedia avvenuta sul set del film western “Rust” in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Androsovy Hutchins, uccisa lo scorso 21 ottobre da un proiettile vero (e che avrebbe dovuto essere a salve) sparato dall’attore Alec Baldwin che, in quella particolare scena, doveva puntare l’arma contro la telecamera. Nel tragico incidente è rimasto ferito anche il regista Joel Souza.

La pistola utilizzata sul set del film, come riferisce Il Giornale di Brescia riprendendo un articolo del New York Times, è la copia di una Colt 1873, realizzata da un artigiano di Gussago, specializzato in riproduzione di armi storiche, la Fap, dei fratelli Pietta, con sede alla Mandolossa. L’azienda, altamente specializzata, è estranea alla vicenda, ha solamente commercializzato l’arma, così come avvenuto già per altre produzioni televisive.