C’è una fetta di Travagliato nella pizza da Guinness

(red.) Una pizza in pala che entra nel Guinness World Records quella realizzata dal pizzaiolo di Travagliato (Brescia) Alessandro Raffi che, domenica 5 settembre, si è aggiudicato il record mondiale.

Raffi, titolare della pizzeria d’asporto “Amalfitana” di Chiari, nel 2019 si era già aggiudicato un altro titolo, conquistando il merito per la “Pizza in pala più buona d’Italia”.

Domenica, insieme ad altri cinque colleghi, Davide Civitello, Viviana Falciano, Alessandra Fontana, Luca Montersino, Massimiliano Simeone, ha partecipato all’iniziativa organizzata da Asso Pala Pizza a Rivarolo Canavese (Torino): i pizzaioli hanno lavorato per quasi cinque ore per ottenere la stesura e la cottura dell’impasto, lungo 38,47 metri, in un forno a tunnel, attrezzato con un nastro a scorrimento che ha permesso alla pizza di ottenere una cottura uniforme. La pizza, una base bianca da 280 chili, è stata farcita con 90 chili di mozzarella e 80 di pomodoro.