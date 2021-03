La breve fuga del pappagallo di Castelmella

(red.) Ha dovuto intervenire una squadra dei Vigili del fuoco di Brescia, con tanto di autoscala, alle ore 11 di questa mattina del 13 marzo a Castelmella per soccorrere un grosso pappagallo scappato da un’abitazione che però non lontano da casa si era incastrato con la catenella legata alla zampa tra i rami di un grosso albero a circa 5 metri di altezza.

Il volatile aveva cercato la libertà, ma a quel punto non riusciva più a staccarsi ed era in situazione di pericolo. Sono stati chiamati i Vigili del fuoco che, con la scala, lo hanno raggiunto e recuperato, affidandolo al proprietario.