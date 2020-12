“Un uomo e la sua impresa”: Simone Moro si racconta on line

(red.) I Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia, in collaborazione con Coldiretti Brescia, organizzano l’evento online intitolato “Un uomo e la sua impresa. L’abisso e la risalita”, in programma giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 18.00. L’ospite dell’incontro sarà l’alpinista Simone Moro, che proporrà un momento motivazionale e di riflessione in relazione all’attuale situazione.

L’appuntamento si inserisce nella tradizionale serie di eventi benefici natalizi organizzati dai Giovani di Confindustria Brescia: quest’anno il ricavato sarà devoluto all’Associazione “Amici di Piero – Cibo per tutti”.

Coldiretti aderisce all’iniziativa attraverso i suoi Giovani; l’Associazione Amici di Piero si rivolgerà per comprare, con i proventi dell’evento, prodotti solo dai coltivatori segnalati dalla stessa Coldiretti, creando così un circolo virtuoso a sostegno dell’economia bresciana.

Aprirà e modererà l’evento Anna Tripoli, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia. Oltre a quello di Simone Moro, sono previsti gli interventi di Davide Lazzari, Presidente Giovani Coldiretti, Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, e Giuseppe Pasini, Presidente Confindustria Brescia.

Per partecipare, è possibile iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-uomo-e-la-sua-impresa-labisso-e-la-risalita-131031778577