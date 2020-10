Brescia e il Lockdown: 2 MESI disponibile su Amazon Prime

(red.) Dopo la sorprendente diffusione grazie ai social network, che ha raggiunto tra le varie piattaforme oltre 1 milione di visualizzazioni, la pubblicazione del film 2 MESI 2020 – BRESCIA IN LOCKDOWN di Nicola Lucini e Ale Milini su Amazon offre la possibilità di far conoscere il dramma che il nostro territorio ha vissuto a inizio anno ad una platea internazionale. Il film, infatti, è presentato in italiano, inglese e spagnolo ed è a disposizione degli utenti Amazon anche in UK, USA e paesi di lingua spagnola.

In queste settimane cruciali per il nostro Paese, la pubblicazione e la visione del documentario ci offrono un prezioso momento di riflessione per ricordare i tragici mesi di inizio anno e il prezzo pagato e che potremmo ancora pagare facendo finta che siano fatti che ormai appartengono al passato.

L’arrivo di 2 MESI su Amazon è frutto dell’impegno di AlbatrosFilm che ha allacciato contatti con i responsabili della programmazione; questo risultato ha permesso la diffusione di un racconto costruito dalle voci di tanti protagonisti nostri concittadini che – dalle corsie degli ospedali fino alle coste dell’Africa – raccontano la loro esperienza con uno sguardo tutto bresciano. Vedi il documentario su Amazon Prime