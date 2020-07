Garda, la Ferrari sceglie Tignale per il lancio di due nuovi bolidi

(red.) A poca distanza, sulla provinciale per Tremosine, sull’alto Garda bresciano, l’attore Daniel Craig che da anni interpreta il ruolo di James Bond ha girato le scene di un inseguimento per il capitolo “Quantum of solace” nel 2008. E ora il suggestivo territorio dell’alto lago di Garda, dopo una serie di altre situazioni in cui si è prestato a fare da sfondo alle auto e ai calendari, è tornato di nuovo di moda.

Ne dà notizia Bresciaoggi a proposito del fatto che la limonaia del Prà de la Fam di Tignale ha fatto da scenario al lancio di due nuovi bolidi di casa Ferrari. Si tratta della 488 Spider e della F12 Berlinetta. Entrambe sono state fotografate ed è stato anche realizzato un video promozionale e pubblicitario che sarà trasmesso attraverso ogni mezzo, a partire dalla televisione.