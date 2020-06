Hanoi, l’artista bresciano Gio Bressana decora gli interni del Palais de Louis

(red.) E’ bresciano l’interior artist Gio Bressana scelto dal prestigioso Gruppo vietnamita Tân Hoàng Minh Group, leader nel settore delle costruzioni di lusso, per gli affreschi e i dipinti del Palais de Louis, uno sfarzoso palazzo privato in una delle vie più ricche di Hanoi, dove si celebra il fasto della Corte del Re Sole e del più eccessivo barocco francese settecentesco.

Un’arte ricca di figure e dettagli, tendente a colpire l’immaginazione con decorazioni dagli effetti prospettici e con soluzioni formali ardite e virtuosistiche, lo stile che ha reso famoso nel mondo Bressana, 42 anni e un portfolio ricco dei nomi e dei marchi più prestigiosi della cultura, della moda e dell’architettura contemporanei. Bressana è infatti un artista molto apprezzato a livello internazionale e attualmente la sua attività è rivolta in particolare a scenografie teatrali, alla decorazioni di alberghi d’eccellenza e residenze private.

Dichiara Minh Junior CEO del Tân Hoàng Minh Group: “Il Vietnam quale ex colonia francese ama celebrare la fantasmagoria delle corti reali europee e per Le Palais de Louis volevamo proprio lo stile Versailles, per questo ho affidato a Gio Bressana alcuni interventi, conoscendo la sua ispirazione i suoi stupendi affreschi in alcune tra le più belle ville antiche italiane”.

“Le Palais de Louis” è un building con 280 appartamenti super luxury con 5 piscine al 28esimo piano, terrazze, lobby comuni con bar, ristoranti, eliporto e altri servizi esclusivi.

I clienti sono vietnamiti, cinesi, giapponesi, australiani e anche da Singapore.

Il valore degli appartamenti parte da un minimo di 5 milioni di dollari.

La facciata è rivestita di marmo italiano, Bressana firma il soffitto a cupola dell’ingresso principale di 140 mq a 14 metri d’altezza ed è la mente creativa di tutte le raffigurazioni presenti negli spazi comuni del palazzo.