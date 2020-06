Imprenditore sardo riceve bollette di una pizzeria di Brescia

(red.) Da una parte una pizzeria a Brescia. Dall’altra un imprenditore sardo residente in provincia di Sassari. Ma tra i due non c’è alcun legame. Peccato che il cittadino sardo da circa cinque anni riceva da Enel Energia delle bollette della corrente intestate proprio al locale bresciano. Questa situazione è stata trattata a più livelli, persino in televisione, facendo pensare che qualcuno abbia attivato nel bresciano delle utenze elettriche intestate, suo malgrado e all’oscuro di tutto, all’imprenditore.

Si parla di importi fino a 8 mila euro sui consumi e nel momento in cui, nel 2018, sembra che si fosse trovato il responsabile e con le scuse della compagnia energetica si sperava nella risoluzione del caso. Invece, nei giorni precedenti a venerdì 5 giugno all’imprenditore è arrivata una nuova bolletta inducendolo a presentare una nuova denuncia contro ignoti ed Enel.