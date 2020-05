Sharon Stone ringrazia i sanitari della Poliambulanza di Brescia

(red.) “Siete guerrieri di luce, della verità e della bontà: avete Dio con voi. Siete nelle mie preghiere e nel mio cuore”. Questo è il commovente messaggio video che la popolare attrice e star di Hollywood Sharon Stone ha rivolto ieri, lunedì 4 maggio, alla Poliambulanza di Brescia.

Dalla sua casa di Beverly Hills in California, seduta su un divano e tenendo in braccio il proprio cane si è rivolta al personale sanitario bresciano e a tutti i medici che in questo momento stanno curando i pazienti colpiti dall’onda travolgente del coronavirus.

Così ha realizzato il video di un minuto e nel quale dice di apprezzare il lavoro che gli operatori stanno facendo. “So che state soffrendo e io soffro con voi. Vi penso e vi voglio inviare i miei pensieri, il mio cuore e tanto amore” aggiunge l’attrice rivolgendo un bacio.