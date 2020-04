Fino al 2 maggio ok a vendita di elettronica e ferramenta

(red.) Nei giorni prefestivi del 30 aprile e del 2 maggio si potranno vendere computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni in esercizi specializzati, articoli per l’illuminazione, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, apparecchiature fotografiche e relativi accessori.

A stabilirlo è un’ordinanza che Regione Lombardia ha emanato il 24 aprile scorso. La vendita dei medesimi articoli era stata vietata nei giorni prefestivi e festivi da una precedente ordinanza regionale.