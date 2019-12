Profilo oscurato su Fb, gruppo estremista va su sito porno

(red.) La notizia ha del curioso e a darla sono stati i diretti interessati. Il gruppo di estrema destra “Brescia ai Bresciani” si è visto oscurare il proprio profilo di Facebook e quindi ha deciso di veicolare il suo messaggio politico attraverso il porno. Sul sito internet Pornhub, infatti, il gruppo ha aperto un canale.

“Alle azioni censorie, non molto lontane dai meccanismi sociali romanzati in ‘1984’ di Orwell, la nostra associazione risponde con una chiara provocazione – dicono i membri – ma che diventa una necessità pratica: aprendo un canale sul noto sito pornografico Pornhub, ovvero nell’unico settore – quello del porno, il più visitato nel web – dove la censura politica non può arrivare. Veicoleremo il nostro messaggio politico, con filmati e fotografie, attraverso l’utilizzo di modelle italiane che ‘combatteranno’ con noi per la causa”.