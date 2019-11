Brescia, un uomo nudo cammina per le strade della città

(red.) E’ un’immagine particolare e curiosa quella che sta diventando virale sui social nelle ore intorno a mercoledì 27 novembre. Succede a Brescia, nella centrale via Cremona, dove un giovane con la barba incolta è stato sorpreso a passeggiare completamente nudo, dalla testa ai piedi, portando con sé un borsello. Una scena che si è presentata ai numerosi passanti e anche a chi attendeva il transito in auto alla sbarra abbassata al passaggio a livello per l’arrivo di un treno.

Tutto è stato ripreso da diversi passanti con il cellulare, riversando poi foto e video sui sociali come succede spesso in questi casi. Non è chiaro dove e perché l’uomo si sia mosso nudo tra le strade di Brescia. La sua ultima traccia, prima di sparire, porta alla ferrovia. E ora in molti si chiedono chi sia e quale motivo lo abbia spinto a esibirsi in pubblico come mamma l’ha fatto.