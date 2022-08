Martedì a Coccaglio Barbara Mino e Piergiorgio Cinelli con “Ostinati di natura”

Coccaglio. Per la rassegna “Un libro, per piacere” martedì 23 agosto alle 21,00 nel cortile di Palazzo Almici-Frugoni in via Vittorio Veneto 2 a Coccaglio è in programma una serata (l’ingresso è gratuito) all’insegna della natura.

Filo conduttore della XIX edizione della rassegna è la bellezza, e questa volta protagonisti della serata saranno coloro che la studiano con passione e ostinazione: etologi, zoologi, entomologi. Da Jane Goodall a Konrad Lorenz, dalle esilaranti memorie di Gerald Durrell alle mosche di Fredrik Sjöberg. Donne e uomini che hanno dedicato la loro vita alla scienza per poi raccontare le loro esperienze spesso incomprensibili ai profani, tanto da suscitare, in alcuni casi, sospetti sulla salute mentale dei naturalisti stessi.

Il lavoro scientifico richiede passione e caparbietà, da qui il titolo della lettura-concerto: “Ostinati di natura”. A proporla sono Barbara Mino e il cantautore bresciano Piergiorgio Cinelli, che con le sue canzoni accompagnerà le parole in un ironico e originalissimo “zoo musicale”. Una serata, quindi, all’insegna del sorriso e dell’amore per gli animali.

In caso di maltempo la serata si terrà all’Auditorium “San Giovanni Battista” in Castello. Per informazioni: Biblioteca di Coccaglio, 030.7702868, biblio.coccaglio@gmail.com.