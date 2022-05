Dai saveriani di Brescia un convegno sul processo di pace in Colombia

Brescia. Mercoledì 25 maggio, in presenza e in streaming, continuano gli “Incontri Primavera” 2022 di “Missione Oggi”, con un Seminario di studio dedicato al processo di pace in Colombia: “Colombia / Il processo di pace e la giustizia internazionale”. Il Seminario, organizzato dalla rivista “Missione Oggi”, in collaborazione con Missionari Saveriani, Libreria Paoline e Università Cattolica di Brescia, vedrà come relatore principale Jairo Agudelo Taborda, docente di Relazioni internazionali presso l’Università del Norte a Barranquilla (Colombia). All’incontro ha aderito anche University for Peace. L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube e sulla pagina Web di “Missione Oggi”: https://www.saveriani.it/missioneoggi

introduce Anna Casella Paltrinieri docente di antropologia culturale ed etnologia presso l’Università Cattolica / Brescia e Milano relatore principale

Jairo Agudelo Taborda, docente di Relazioni internazionali presso l’Università del Norte a Barranquilla / Colombia in dialogo con Mauro Castagnaro, giornalista specialista di America latina, redattore “Missione Oggi”

Gabriele Colleoni, vicedirettore “Giornale di Brescia”

modera Mario Menin direttore “Missione Oggi”