“Scienza e filosofia, un cammino comune”, martedì Loana Liccioli in Aab

Brescia. L’associazione Cultura Libera promuove un ciclo di incontri dal titolo Sappiamo orientarci nella scienza? nell’ambito di un progetto di promozione della cittadinanza scientifica, “ovvero di una consapevolezza dei contenuti e metodo di varie discipline scientifiche al fine di non restare accecati da false notizie e di riuscire a comprendere anche scelte della politica che hanno attinenza con contenuti scientifici e tecnici”.

Argomenti scientifici entrano sempre più nella nostra vita quotidiana. Possono riguardare la medicina, le tecnologie usate nei processi produttivi, l’alimentazione e molto altro. Anche la politica deve prendere decisioni che riguardano temi scientifici: dalle politiche energetiche a quelle sulla mobilità, dalla pianificazione delle risorse idriche a quelle sull’utilizzo delle risorse ambientali nel loro complesso.

“Se non abbiamo chiarezza su cosa sia scienza, rischiamo di non comprendere nemmeno decisioni che riguardano la nostra stessa vita quotidiana. Rischiamo anche di credere a falsità senza alcun fondamento scientifico (le fake news di cui abbondano i social) e, quindi, di adottare comportamenti che senza che ce ne rendiamo conto, possono portarci in direzioni pericolose. Per essere persone e cittadini consapevoli è, dunque, necessario avere un minimo bagaglio di conoscenze riguardanti soprattutto il metodo con cui ci possiamo rapportare al mondo fisico in cui viviamo. La scienza si occupa appunto del mondo fisico, della materia che dà forma alla vita”.

Con questo ciclo di tre incontri l’associazione Cultura Libera vuole iniziare a interrogarsi su cosa sia Scienza con l’aiuto di due persone competenti in ambito medico, biologico e filosofico: la dottoressa Loana Liccioli e il professor Paolo Vitale. Nel primo incontro, martedì 3 maggio alle ore 18, Loana Liccioli, medico e membro del centro ricerche filosofiche Università di Verona, con l’incontro sul tema “Scienza e filosofia, un cammino comune”, ci accompagnerà lungo il percorso che, lungo i secoli, l’umanità ha compiuto per dare senso alle tante domande che sorgono di fronte alla complessità del mondo in cui siamo immersi. Non una lezione di storia della filosofia, ma una attualizzazione della difficoltà nel trovare metodo e parole per nominare ed entrare in questa complessità. Gli incontri, con accesso libero, si svolgeranno presso la sala di Aab in vicolo Delle Stelle 5 a Brescia e saranno disponibili in diretta anche su Facebook e Youtube come indicato sulla locandina.