Gussago: scrittura, musica, pittura e fotografia alla Madonna della Stella

Gussago. Il Comune di Gussago sposa il calendario di appuntamenti “Di Luce e di Cielo” creati dall’Associazione Culturale S.U.A. in programma da aprile a giugno al Santuario della Madonna della Stella, un luogo di culto iconico e panoramico situato sul colle Selva che separa i tre comuni franciacortini di Concesio, Cellatica e Gussago.

Raggiungibile da Gussago con una passeggiata panoramica che parte da via San Rocco, la storia del Santuario affonda le radici in una leggenda popolare molto antica secondo la quale nel maggio del 1536 la Madonna apparve a un pastore sordomuto di Gardone Val Trompia, intento a pascolare le pecore nei colli tra San Vigilio e Cellatica. Il pastore, ricevette dalla Madonna l’ordine di invitare gli abitanti dei paesi circostanti a dedicarle un luogo di culto in quel luogo, e come ricompensa riacquistò l’uso della parola.

Il palinsesto culturale “Di Luce di Cielo” prevede incontri dedicati a scrittura, musica, pittura e fotografia, diversi linguaggi che saranno utilizzati per promuovere la bellezza in ambito culturale. Qui il programma e di seguito gli appuntamenti:

Aprile 2022

Domenica 24 aprile, ore 18,45-19,15

“Scrivere la bellezza come riflesso dello sguardo bambino sulla vita”

Incontro sulla scrittura a cura del Rettore del Santuario Don Giorgio Comini

Maggio 2022

“Suonare la bellezza come melodie dell’anima aperta alla meraviglia”

Esibizioni musicali, in programma dalle 18,30 alle 19,45:

Domenica 1° maggio

Concerto all’esterno del Santuario (duo fisarmonica e sax)

Domenica 8 maggio

Concerto all’interno del Santuario (organo e sax)

Domenica 15 maggio

Concerto all’interno del Santuario (organo e voce)

Domenica 22 maggio

Concerto all’esterno del Santuario (trio fisarmonica, contrabbasso e batteria)

Domenica 29 maggio

Concerto all’interno (a cura dell’Orchestra Giovanile di Brescia)

Giugno 2022

“Dipingere la bellezza come fotografia dello spirito”

Concorso a premi

Domenica 12 giugno: pittura

(apertura 10.00 – chiusura 18.30)

Domenica 19 giugno: fotografia

(apertura mattutina – chiusura serale)

Domenica 26 giugno: pittura

(apertura 10.00 – chiusura 18.30).