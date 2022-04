Gardabianca che successo: venerdì ultima serata a San Felice

San Felice del Benaco. Quattro incontri con scrittori gardesani, organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Felice del Benaco, la Biblioteca di San Felice del Benaco con Rete bibliotecaria bresciana, Sistema bibliotecario del Nord-Est bresciano e Commissione Cultura di San Felice.

Tra gli scrittori che hanno presentato le loro Opere; Andrea Benussi “A Virginia”, Nivangio Siovara “Finche nulla ci separi”, Serena Bocchio “Celeste, il mio bambino custode”, Roberta Chemel “Il contraccolpo”, Enzo Bonetti “L’eta dell’attesa”.

Il 22 Aprile l’ospite sara Fabrizio Voltolini con il suo “Ephemeros”, Gruppo Albatros Il Filo, 2021. Giulia e bella e intelligente, con pregi e difetti “comuni”, ma che sente e vive la vita “diversamente”, come davanti ad uno specchio che la ritrae tra la luce di un sorriso e di una speranza e l’ombra di una persecuzione interiore che le imprigiona i sentimenti, l’amore, l’amicizia, gli affetti in una dolorosa gabbia mentale. E il romanzo di una vita, di una sfida, da leggere tutto d’un fiato e senza pregiudizi fino all’ultima riga. Giulia e materia e spirito, anima e cervello, lotta e rimpianto che sempre conserva la consapevolezza di esserci, qui ed ora, in un mondo che sara sempre altro da se. Modera l’incontro Flavio Casali.

Appuntamento alle ore 20, presso la Sala Consigliare Palazzo Ex Monte di Pietà, Piazza Municipio San Felice del Benaco, ingresso libero fino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative e protocolli vigenti di contenimento Covid-19.

“Il progetto Gardabianca ha ospitato scrittori sanfeliciani e della provincia, accolti con un grande riscontro di pubblico e interesse, confermandosi come la prima edizione di un evento costruito come percorso di scambi, confronti e letture tra gli autori e il pubblico. Stiamo già lavorando sulla ricerca di altri nuovi creatori letterari, tutti gardesani, per i prossimi appuntamenti”, commenta Sandra Tarmanini, Assessore alla Cultura del Comune di San Felice del Benaco.

“La rassegna culturale e nata da una proposta della Commissione Cultura di San Felice del Benaco, che ha come obiettivo di far scoprire scrittori locali a tutti gli appassionati di letteratura e cultura. Venerdì sera ci sarà l’ultimo appuntamento con Fabrizio Voltolini con “Ephemeros”, probabilmente l’autore più conosciuto di questa prima edizione. Invitiamo già altri scrittori a candidarsi con il loro ultimo libro per l’edizione del prossimo anno”, conclude Greta Ciocca, Bibliotecaria di San Felice del Benaco.