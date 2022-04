Pubblicato il bando del Premio Nazionale “Franciacorta”

Cazzago San Martino. È stato pubblicato il bando del concorso per il prossimo Premio Nazionale “Franciacorta”, aperto ad opere edite, nelle sezioni: “ Narrativa – Saggistica ”, “ Storia Contemporanea ”, “ Testimonianze – Franciacorta ”. Il premio, alla sua terza edizione, dopo quelle del 2020 e 2021, si presenta in una edizione totalmente rinnovata , con giurie composte da docenti universitari e giornalisti di profilo nazionale ed un calendario che prevede diversi momenti culturali e artistici di avvicinamento alla premiazione, che avverrà il 4 settembre 2022, come nelle precedenti edizioni presso il Castello di Bornato.

Le opere a stampa di autori italiani e stranieri candidate dovranno vertere su temi identificati nelle rispettive sezioni, ovvero:

“ Narrativa e saggistica fra vino, cibo e gusto ”

“ Storia Contemporanea dal secolo XIX ad oggi ”

“ Racconto del territorio franciacortino ”.

Ai vincitori nelle Sezioni “Narrativa – Saggistica” e “Storia Contemporanea” verrà assegnato un premio pari a 1000 euro, mentre al vincitore nella sezione “Testimonianze – Franciacorta” verrà assegnato un premio pari a 300 euro.

È già stato fissato l’appuntamento per un grande concerto di musica orchestrale e lirica nella serata precedente la premiazione presso la scuola Madonna della Neve dei padri Carmelitani di Adro, e si stanno progettando altre iniziative collaterali di carattere culturale.

Tutte le informazioni con relative scadenze e consegne per partecipare alla selezioni del premio si possono trovare all’indirizzo web: www.premiofranciacorta.net .

Pieghevole 21_03_2022