A Lumezzane la quindicesima edizione di Apriti Libro

Lumezzane. Al via nei prossimi giorni la tradizionale rassegna di iniziative di promozione alla lettura organizzata dalla Biblioteca Felice Saleri e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lumezzane, giunta alla quindicesima edizione.

Gli incontri con gli autori tornano a essere organizzati in presenza dopo l’esperienza, comunque assai positiva, degli incontri on line del 2021: nella locandina allegata il dettaglio di tutte le proposte che prenderanno il via mercoledì 20 aprile in Teatro Odeon con la presentazione del Vernacoliere, vocabolario Italiano – Lumezzanese di Egidio Bonomi. La rassegna si sposterà poi, a partire dal mese di maggio, nella nuovissima sede della Biblioteca in via Moretto, 13.

Largo spazio, come da tradizione, anche a una serie di attività collaterali:

Pagine di una vita – una storia da raccontare: Raffaella Bonomi martedì 24 maggio ore 20,30 racconterà del suo viaggio in bicicletta da Lumezzane a Grumento Nova (PZ).

Incontri aperti dei gruppi di lettura Il VoLume della Ragione (18 maggio ore 20,30) e Donne tra i libri (22 maggio ore 20,30).

FlashBook – estemporanea fotografica in Biblioteca (sabato 21 maggio al mattino): i fotografi del PhotoClub Lumezzane ritrarranno gli utenti della Biblioteca intenti nella lettura o semplicemente in posa con un libro cui sono affezionati. Le migliori foto verranno stampate in grande formato ed esposte nella nuova sede della Biblioteca.

Laboratori per bimbi: Il libro nel libro 5-11 anni (giovedì 26 maggio) e Il giardino dei libri 0-3 anni (sabato 11 giugno).

Largo alle tesi! Presentazione dei migliori lavori degli universitari neolaureati (date da definire).

Lib(e)ro scambio in Biblioteca: prendi un libro e lasciane un altro.