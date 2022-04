Scudi blu per tutelare l’arte bresciana?

(red.) In occasione dell’evento culturale “Brescia Bergamo Capitali della Cultura 2023”, la Leonessa sta avviando un percorso, insieme con il Comitato locale della Croce Rossa e di Anci, che porterà all’individuazione dei monumenti che nel 2023 riceveranno lo Scudo Blu.

Di cosa si tratta? Di una sorta di “sigillo di protezione” che la Convenzione per la protezione dei beni culturali, in caso di conflitto armato, ha individuato per la tutela del patrimonio artistico.

Un “marchio” che, nel caso di una guerra, come sta avvenendo in Ucraina, dove moltissimi monumenti sono a rischi di distruzione, permetterà la salvaguardia dei tesori artistici della città.

La campagna per la salvaguardia dei beni culturali, promossa da Croce Rossa ed Anci, permetterà, anche per il bresciano, di individuare quei siti storici, architettonici e culturali da tutelare con gli “scudi blu”.

Quali saranno? Ancora non sono note le scelte ed i criteri con cui verranno valutati i siti artistici meritevoli del “sigillo”, ma sicuramente lo saranno quelli che si fregiano del titolo di “Patrimonio dell’Umanità” conferitogli dall’Unesco (Arte rupestre della Valle Camonica, I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.), Siti palafitticoli dell’arco alpino).

La convenzione istituisce due modelli di protezione: la protezione generale e la protezione speciale.

La protezione generale è concessa dalla convenzione a tutti i beni culturali, nell’accezione fornita dall’art. 1 della convenzione stessa. Per poter godere della protezione il bene culturale non deve essere un obiettivo militare né essere utilizzata a scopi militari. Il detentore del bene può contrassegnare il bene stesso con il simbolo della convenzione, ma l’apposizione del simbolo non è condizione necessaria della protezione.

La protezione speciale è concessa dalla convenzione a un limitato numero di beni culturali di grande importanza, nonché a rifugi permanenti destinati ad accogliere beni culturali mobili in occasione di un conflitto. Questi beni culturali debbono essere registrati in un apposito elenco e debbono essere contrassegnati con il simbolo della convenzione ripetuto tre volte. L’apposizione del simbolo è condizione necessaria della protezione.