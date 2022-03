Un successone l’inaugurazione della mostra Aura di David Jiménez

(red.) E’ stato un successo di partecipazione il primo giorno di esposizione della mostra Aura, del fotografo David Jiménez, inaugurata sabato 26 marzo allo Spazio Fondazione Negri dove resterà fino al 28 maggio (visitabile dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 15 alle 19). A salutare l’artista, arrivato direttamente dalla natia Spagna, molte personalità del mondo della cultura e dell’arte, bresciane e non solo, tra cui menzione speciale spetta al famoso regista Franco Piavoli.

“In questa mostra si ritrova un mio lavoro iniziato in India nel 2009 – ha spiegato Jiménez – il mio intento è quello di cogliere frammenti di realtà e di ricollegarli tra loro, di farli suonare secondo risonanze mie personali, poiché sono convinto che la realtà è costruita dal pensiero e dall’immaginario. In Aura ho cercato di giocare tra le risonanze interiori e quelle del mondo”.

Le fotografie esposte trovano infatti il loro significato più profondo al di fuori del tempo e dello spazio narrativo, creano un effetto quasi ipnotico, reso possibile grazie ad un lavoro di graduale riduzione all’essenziale. All’inaugurazione Jiménez ha firmato le copie dei suoi “sette libri fotografici finora prodotti, di cui Infinito, è considerato uno dei libri fotografici spagnoli più influenti degli ultimi decenni – ha spiegato Giorgio Finadri, colui che ha voluto fortemente – portare a Brescia quest’artista eccezionale che ci aiuta a divulgare la cultura delle immagini”.

Lo Spazio Fondazione Negri ha ripreso così la sua attività, penalizzata da due anni di pandemia; gli obiettivi per il prossimo futuro sono ad ampio raggio, sia “in vista di Brescia Bergamo Capitali della cultura, con la collaborazione con il museo della fotografia Sestini di Bergamo, sia con progetti dedicati alla conservazione e divulgazione del patrimonio legato alla cultura motoristica bresciana e italiana”, ha commentato Mauro Negri, presidente della Fondazione Negri di cui lo Spazio è emanazione, un luogo dalla mentalità aperta e dai vasti orizzonti. La galleria infatti è nata per soddisfare l’esigenza di proporre alla città un luogo poliedrico, di incontri e di relazioni, che sappia mettersi in ascolto delle espressioni artistiche e culturali del territorio.