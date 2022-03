(red.) Grande successo per la riapertura della Pinacoteca Tosio Martinengo che ha chiuso il primo weekend con uno straordinario entusiasmo di pubblico, registrando un’ottima affluenza di visitatori in visita alle nuove sale del Museo e il tutto esaurito alle repliche dello spettacolo Stanze\Rooms.

Proprio per offrire una seconda chance a coloro che non fossero riusciti ad ammirare il fascino dello spettacolo di Palazzo Martinengo, promosso da Fondazione Brescia Musei, creato ad hoc dal coreografo bresciano Diego Tortelli e prodotto da Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano, sono state aggiunte quattro nuove repliche straordinarie che saranno in programma domenica 3 aprile, alle 16.30, 18, 19.30 e 21.

I biglietti saranno in vendita da domani, 29 marzo 2022, dalle ore 16 e saranno acquistabili presso la biglietteria del Teatro Sociale, tutti i giorni, da martedì a sabato dalle ore 16 alle ore 19, presso il punto vendita del Centro Teatrale Bresciano, in Piazza della Loggia 6, da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 oppure online sul sito ctb.vivaticket.it. Il costo del biglietto è di 15 euro.

Sabato 2 aprile, alle ore 10.30, presso l’Auditorium Santa Giulia, con ingresso da via Piamarta 4, si terrà un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza dedicato a Pierangelo Gramignola, a due anni dalla sua scomparsa: raffinato esteta e gentiluomo d’altri tempi, profondo conoscitore della cultura bresciana, fotografo, viaggiatore, filantropo, collezionista, mecenate, il cui generoso lascito ha permesso il completamento e il riallestimento delle sale del Settecento della Pinacoteca Tosio Martinengo.

Pierangelo Gramignola sarà ricordato da Davide Diotti, storico dell’arte, che interverrà In ricordo di Pierangelo Gramignola come collezionista; Giovanni Trerotola segretario Ubi Fondazione Cab, che condurrà un momento In ricordo di Pierangelo Gramignola come mecenate ed infine Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia Musei, che illustrerà come la donazione delle signora Clara Bottarelli Gramignola sia stata elemento fondamentale per dar vita al nuovo percorso della Pinacoteca Tosio Martinengo.

I partecipanti al convegno potranno visitare gratuitamente la Pinacoteca nei giorni del 2 e 3 aprile 2022.

La settimana dedicata alla nuova Pinacoteca Tosio Martinengo continua con le attività che la Fondazione Brescia Musei ha organizzato per questo speciale momento di riapertura.

Giovedì 31 marzo, alle ore 18, si terrà un incontro dedicato alla poesia, nel segno della Pinacoteca come “Nuovo Parnaso” delle Arti, la novità assoluta che riporta nella contemporaneità la bellezza dei salotti culturali di romantica memoria, nella quale le varie declinazioni delle discipline artistiche si incontrano e si svelano al pubblico. Protagonista dell’appuntamento Talks. Le arti in dialogo, saranno le Opere in versi con la poetessa Maria Zanolli, incontri di lettura condivisa per vivere insieme il piacere della poesia.

Sabato 2 aprile, dalle 10 alle 17 e domenica 3 aprile dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle ore 12), nelle sale interessate al riallestimento della sezione del Settecento, gli operatori museali di Fondazione Brescia Musei, saranno a disposizione del pubblico per illustrare le nuove opere.

Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, invece, sabato e domenica 2-3 aprile ore 11.00, è organizzata una speciale caccia al tesoro: Indizi, misteri e tesori. Un divertente itinerario nel quale i partecipanti dovranno rispondere a domande e indovinelli, mettendo in gioco il proprio spirito d’osservazione, per scoprire e riconoscere opere “vecchie” e “nuove” della straordinaria Pinacoteca Tosio Martinengo.

Sabato 2 aprile dalle ore 14.00 alle ore 18.00, infine, all’ingresso della Pinacoteca sarà allestito un laboratorio, My personal memories, che coinvolge tutti i visitatori, dai bambini agli adulti, affinché ognuno possa portare con sé un personale ricordo handmade del Museo.

Sarà quindi possibile realizzare una speciale cartolina con la tecnica incisoria del monotipo, i cui soggetti saranno dettagli, piccoli particolari curiosi, ripresi dalle preziose opere presenti nel nuovo riallestimento.

Le proposte (Indizi, misteri e tesori e My personal memories) sono gratuite previo acquisto del biglietto d’ingresso: € 5 adulti; € 3 bambini. Prenotazione obbligatoria al CUP 030.2977833/834; santagiulia@bresciamusei.com