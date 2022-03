Giornate del Fai, la Valletrompia scoperchia i suoi tesori

(red.) In occasione delle Giornate di Primavera Fai 2022, che si terranno sabato 26 e domenica 27 marzo, la Valle Trompia si presenterà ai visitatori italiani attraverso la scoperta di alcuni beni storico artistici e architettonici presenti nel comune di Tavernole sul Mella (Brescia), legati a due dei sei itinerari tematici entro cui è organizzato il patrimonio materiale e immateriale del territorio triumplino ovvero la Via del Ferro e delle Miniere e la Via del Sacro e dell’Arte.

Grazie infatti alla sinergia tra Comunità Montana di Valle Trompia – Assessorato alla Cultura e il Comune di Tavernole sul Mella, in qualità di enti patrocinatori, sarà possibile scoprire parte del patrimonio storico-artistico e architettonico di questa comunità, visitando il Museo Il Forno (che quest’anno vedrà compiersi il ventennale di apertura), il Complesso di S. Filastrio e la Chiesa Parrocchiale di S. Calocero a Cimmo.

Comunità Montana di Valle Trompia aderisce con entusiasmo all’iniziativa FAI per il nono anno consecutivo: in 9 anni sono stati aperti al pubblico 30 beni, con una presenza totale di circa 8mila visitatori, partendo da Gardone Val Trompia (2013), proseguendo a Marcheno (2014), Nave e Ome (2015), Sarezzo (2016), Pezzaze con le frazioni di Lavone e Mondaro (2017), Lodrino con il Borgo di Invico (2018), Concesio (2019) e Irma (2021). Soppressa a causa della pandemia, l’edizione del 2020.

Il rinnovo dell’adesione della Comunità Montana all’evento Fai, si è ulteriormente concretizzato partecipando attivamente alle iniziative con le risorse a propria disposizione nonché attraverso lo svolgimento di un progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), attuato con l’IIS Beretta – Liceo scientifico “Moretti” di Gardone Val Trompia.

Diciassette tra studenti e studentesse, sono stati formati dal Sistema Museale ed Ecomuseo di Valle Trompia, in collaborazione con il Sistema Archivistico, per lo svolgimento del ruolo di Apprendisti Ciceroni©.

La scoperta del territorio di Tavernole sul Mella e della frazione di Cimmo, verrà infatti narrata da provetti Ciceroni attraverso la conduzione di brevi visite guidate nei tre differenti siti storicoartistici: testimonianza di un prezioso e significativo passato, legato all’archeologia industriale, all’architettura e al patrimonio iconografico e decorativo.

Durante le giornate FAI, sarà infine possibile scoprire un singolare capitolo di storia triumplina, quella degli Antichi Originari, una peculiare forma di gestione del territorio, largamente diffusa nel Medioevo e oggi riscontrabile presso pochissime comunità. Cimmo e Tavernole sul Mella si distinguono nell’area alpina lombarda per l’odierna presenza degli Antichi Originari, ricercata e presentata dalla Comunità Montana di Valle Trompia attraverso la mostra Luoghi, volti, storie. Viaggio per immagini nel Novecento degli Antichi Originari, nata grazie alla ricerca curata dall’etnografo Franco Ghigini e promossa nel volume edito dalla Comunità stessa nel 2018: “Voci di una comunità. Cimmo e Tavernole -Gli Antichi Originari tra identità sociale e storia”, allestita in modo diffuso, presso alcuni spazi di ciascun sito, in occasione delle Giornate FAI.

Sarà inoltre trasmesso il docufilm “Gli Antichi Originari. Documenti e memorie di comunità”, realizzato dell’etnografa Carla Fausti, della durata di circa 27 minuti, caratterizzato da immagini di grande suggestione tratte dalla ricca documentazione storiografica (documenti e mappe d’archivio, fotografie

storiche, fonti orali) e videoriprese della stessa documentalista.

Entrambi gli eventi mirano a far conoscere al pubblico atteso, la storia e le vicissitudini di un ulteriore patrimonio per la Valle ovvero la Società degli Antichi Originari di Cimmo.

I siti proposti saranno visitabili nelle giornate di sabato e domenica, solo ed esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi sul portale del Fai entro venerdì 25 marzo alle 12 al link: https://bit.ly/3qfKMdj.

L’accesso ai musei, istituti e luoghi della cultura sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti della certificazione verde rafforzata. Sono esclusi dall’obbligo di essere muniti della certificazione verde Covid-19 i minori fino a 12 anni e i soggetti esenti con certificazione medica specifica.