Giornate del Fai, i tesori bresciani aprono le porte il 26 e 27 marzo

(red.) Nel week-end del 26 e 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera 2022, l’iniziativa nazionale dedicata alla riscoperta di luoghi dell’arte e della cultura solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Organizzato dal Fondo Ambiente Italiano, l’evento vedrà l’apertura straordinaria di oltre 700 luoghi in 400 città italiane. Un’occasione imperdibile per avvicinarsi all’arte, alla cultura, alla storia e alle tradizioni italiane e godersi le meraviglie meno note del nostro Paese.

Tra i siti aperti a Brescia e provincia ci sono: il Sottotetto di Palazzo Broletto (Brescia) con la Sala dei Cavalieri e affreschi medievali; MuSa, Museo di Salò, lago di Garda; il Museo Il Forno di Tavernole e la Chiesa di San Filastrio, in Valle Trompia; il Borgo medievale di Pescarzo, Valle Camonica; Palazzo Maggi di Corzano, nella bassa bresciana; la Villa Monastero di Flero, nell’hinterland cittadino.

In programma visite esclusive anche in molti altri siti storico-culturali, come chiese, palazzi e antichi borghi.

Per molti luoghi è consigliata la prenotazione da effettuarsi tramite il sito www.giornatefai.it. Suggerito un contributo minimo di 3 euro.

In conformità alle normative vigenti, per l’accesso è necessario essere in possesso della Certificazione Verde Rafforzata Covid-19 (Super Green Pass).

Per tutte le informazioni: Giornate FAI di Primavera 2022.