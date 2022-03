(red.) A partire da martedì 15 marzo è aperta la vendita dei biglietti per lo spettacolo di danza Stanze\Rooms che il coreografo, residente della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, Diego Tortelli, ha disegnato su misura per gli spazi di Pinacoteca Tosio Martinengo.

La casa delle arti di Brescia riapre con questo spettacolo le porte al pubblico, il prossimo 25 marzo, dopo il breve periodo di chiusura che ha permesso di rinnovare l’allestimento dedicato ai dipinti del Settecento, oltre al ricollocamento della collezione e l’esposizione di opere fino a ora custodite nei depositi, e di 11 nuove prestigiose acquisizioni.

Un importante segnale di vitalità artistica nato dalla collaborazione tra Fondazione Brescia Musei e Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto e in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano.

Lo spettacolo, primo appuntamento del ricco palinsesto PTM Arti+, che Fondazione Brescia Musei dedicherà nei prossimi mesi alle arti performative contemporaneee che troverà casa nella sede della nuova Pinacoteca Tosio Martinengo, sarà una creazione originale, un omaggio ad un luogo speciale della città natale del coreografo.

Stanze\Rooms è una performance site-specific itinerante. Diego Tortelli parte dalle suggestioni del nuovo allestimento di alcune sale della Pinacoteca e immagina un percorso coreografico e musicale, in cui storia e innovazione si incontrano. Per il coreografo il museo è dove custodiamo ricordi e proprio a questo luogo speciale vuole affidare tutti quei duetti e soli inediti che sono stati una parte fondamentale della sua ricerca artistica. Raccolte coreografiche che erano finite in un cassetto e ora riprendono vita con un nuovo valore e una maturità diversa, avvolte dalle opere d’arte e dagli spazi meravigliosi della Pinacoteca Tosio Martinengo.

Gli spettatori entreranno in un’emozionante relazione ravvicinata con sei danzatori, accompagnati dal violoncello di Daniela Savoldi, e vivranno in modo speciale la significativa collezione di pittura bresciana e italiana, organizzata attraverso un percorso espositivo dal tardo-gotico all’Ottocento.

Lo spettacolo, della durata di 30 minuti, sarà in scena nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, in 10 repliche: venerdì 25 e sabato 26 marzo alle ore 18, 19.30 e 21; domenica 27 alle ore 16.30, 18, 19.30, 21.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Sociale, tutti i giorni, da martedì a sabato dalle ore 16 alle ore 21, presso il punto vendita del Centro Teatrale Bresciano, in piazza della Loggia 6, da martedì a venerdì dalle 10 alle 13, oppure online sul sito ctb.vivaticket.it. Il costo del biglietto è di 15 euro.