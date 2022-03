“La città giardino: Viale Venezia”, visita guidata dell’associazione Arnaldo da Brescia

(red.) L’Associazione Arnaldo da Brescia propone per sabato 12 marzo alle ore 15 un’inedita visita guidata dal titolo: La città giardino: Viale Venezia, il Pincio bresciano e il rombo della Mille Miglia. Il percorso focalizzerà una parte della vasta zona a Est di Brescia che per la fortunata posizione è stata,da sempre residenziale.Ville, palazzi,giardini la rendono elegante,ma soprattutto è il luogo da cui parte “La corsa più bella del mondo:la Mille Miglia”. La proposta è in collaborazione con l’Associazione Commercianti di viale Venezia ed EcoMuseo del Botticino. Iscrizione obbligatoria a sandra@arnaldodabrescia.it