“Il cambiamento e il coraggio”, una mostra e un ciclo di eventi

(red.) Diverse per generazioni d’appartenenza, contesti di provenienza e formazione, ma accomunate dal coraggio di schierarsi ed agire concretamente in nome degli ideali di pace, riconoscimento del valore e dei diritti di genere. La madre costituente Laura Bianchini e la street artist afghana Shamsia Hassani sono le due facce che avrà l’8 marzo della sede di Brescia dell’Università Cattolica.

CICLO DI INCONTRI

“Il coraggio della narrazione” si terrà nella sede di via Garzetta 48 a partire dalle 10.30 alle 12.30 (Aula 2). Interverranno: la direttrice del Cespefi Monica Amadini, la giornalista, documentarista e reporter in aree di crisi Laura Silvia Battaglia, la presidente Opera Montessori Brescia Rosa Giudetti e Carolina Montessori, bisnipote di Maria Montessori e archivista dell’Association Montessori Internationale, Amsterdam.

Sempre martedì 8 marzo – alle 16.30 in sala della Gloria (sede centrale, via Trieste 17) – per iniziativa dell’Archivio per la storia dell’educazione in Italia, la professoressa Daria Gabusi, traccerà il profilo di Laura Bianchini, partigiana, madre costituente, parlamentare e docente, doppiamente alumna dell’Università Cattolica, con laurea in Filosofia (1928) e in Peda gogia (1932).

LA MOSTRA

Gli incontri in programma dall’8 marzo al 5 aprile saranno anche l’occasione per ammirare le donne afghane dipinte da Shamsia, che incarnano il dolore di un Paese dilaniato dalla guerra e l’impegno delle donne nel processo di conquista di diritti fondamentali tutt’oggi negati. La mostra, allestita fino al 5 aprile presso il campus di Mompiano, è a cura di Rosa Giudetti (Presidente dell’associazione Montessori Brescia) con la collaborazione dello Studio Fotografico Marco Foglia Fotografia. L’allestimento offre spunti di riflessione sul tema dei diritti di genere, ma anche sul ruolo centrale delle donne nel processo di costruzione di un mondo di pace, speranza e ricchezza sociale come eredità per le future generazioni.

Naturale prosecuzione della giornata-simbolo dell’8 marzo, sarà l’evento “Lavoro e generatività sociale” in programma martedì 5 aprile al campus di Mompiano (via Garzetta 48, Aula 2, dalle ore 10.30 alle 12.30).