Brescia Musei, da martedì inizia la settimana dedicata ai Longobardi

(red.) Martedì 8 marzo, si terrà il primo degli appuntamenti organizzati da Fondazione Brescia Musei per la settimana dedicata ai Longobardi.

Dalle ore 10 alle ore 12, con un incontro che si terrà online, verranno presentati al pubblico i risultati della ricerca Brexia 2021_Considera, un’indagine voluta da Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali: uno studio sul grado di consapevolezza che hanno i cittadini di Brescia di vivere nei pressi di un sito iscritto alla World Heritage List e su quanto lo conoscano. Dalla relazione con i cittadini coinvolti nel progetto di ricerca è scaturito un originale programma di audience development fondato sulla narrazione polifonica e condivisa del patrimonio culturale. Sarà possibile partecipare all’incontro gratuitamente iscrivendosi, previa registrazione, sul sito fad.fondazionescuolapatrimonio.it

L’esito della ricerca sarà presentato da Francesca Neri, responsabile supporto all’innovazione e sperimentazione della Fondazione Brescia Musei e Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, da Francesca Morandini, conservatore collezioni e aree archeologiche del Sito Unesco di Fondazione Brescia Musei e da Silvia Rossi, borsista di ricerca di Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Concluderà l’incontro Angela Maria Ferroni, del segretariato generale del Ministero della Cultura.

Venerdì 11 marzo alle ore 11.30 è in programma l’inaugurazione della mostra Toccar con mano i Longobardi, realizzata in collaborazione col Museo Tattile Statale Omero, parte del progetto omonimo dell’Associazione Italia Langobardorum. L’esposizione ha l’obiettivo di far conoscere la straordinarietà e la complessità del sito UNESCO attraverso un percorso tattile e una gamma differenziata di opzioni di fruizione che ne facilitano la comprensione, assicurando a tutti un’esperienza multisensoriale ottimale. L’inaugurazione è aperta a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione al Centro Unico Prenotazioni 030.2977833-834.

In occasione della giornata di inaugurazione la mostra sarà visitabile gratuitamente per tutta la giornata, mentre da sabato 12 marzo l’ingresso sarà compreso nel biglietto del museo.

Da venerdì 11 marzo si terrà un ciclo di incontri dedicato, per far conoscere i monumenti dei 7 luoghi del sito UNESCO dei Longobardi al grande pubblico. Le voci saranno quelle degli esperti che a diverso titolo si occupano dei beni (architetti, archeologi, storici dell’arte). Il primo di questi appuntamenti si terrà l’11 marzo alle 15.30 presso la White Room di Santa Giulia. Relatore sarà la dottoressa Angela Maria Ferroni, MIC, Segretariato Generale, Servizio II – Ufficio UNESCO e l’incontro avrà come titolo “L’eccezionale valore universale dei luoghi del potere longobardi” (ingresso libero).