MuseoCity, dal 4 al 6 marzo le iniziative di Brescia Musei

(red.) Dal 4 al 6 marzo, per la prima volta, la Fondazione Brescia Musei partecipa a MuseoCity, la manifestazione promossa dal Comune di Milano | Cultura e realizzata in collaborazione con l’Associazione MuseoCity, nata per riscoprire e far conoscere la ricchezza del patrimonio artistico dei musei cittadini, valorizzandone la funzione culturale.

Le proposte messe in campo riguardano tutte le quattro sedi museali gestite dalla Fondazione: Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, Pinacoteca Tosio Martinengo e Museo delle Armi “Luigi Marzoli”: un programma di visite guidate speciali e laboratori per bambini, in presenza, approfondimenti speciali virtuali, per un racconto nuovo di alcuni aspetti delle collezioni e del patrimonio culturale della città.

L’appuntamento da non perdere sarà al Museo di Santa Giulia, dove l’Oratorio di Santa Maria in Solario potrà essere ammirato sotto una nuova luce. Il progetto, curato dall’architetto Laura Salvatore Nocivelli e i light designer di R.P.P. La nuova luce, reso possibile grazie alla collaborazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia e al prezioso supporto dei Rotary Club bresciani che hanno finanziato questo restauro, è uno dei progetti più identitari che Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia hanno realizzato per celebrare il decennale del sito Unesco ‘I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568 – 774 d.C.)’: un traguardo importante che permette di conoscere meglio un luogo estremamente rilevante del complesso monumentale di Santa Giulia che ora è decisamente meglio leggibile nell’interezza del suo ciclo frescato e nella magnificenza dell’architettura romanica.

Sabato 5 e domenica 6 tutte le sedi museali saranno aperte con un orario speciale, prolungato, dalle 10 fino alle 21 e a tutti sarà riconosciuto l’ingresso con un biglietto ridotto.

Gli appuntamenti online sul canale Youtube di MuseoCity inizieranno invece venerdì 4 marzo alle 16 con la presentazione de La Vittoria Alata nel Capitolium rinnovato, e continueranno alle 17.30 con il racconto del nuovo allestimento de La sala della cavalcata del Museo delle armi “Luigi Marzoli”. Sabato 5 marzo alle 11 verrà presentata La nuova illuminazione di Santa Maria in Solario, mentre alle 12.30 sarà possibile scoprire il Laocoonte di Luigi Ferrari, la straordinaria scultura marmorea collocata nell’ultima sala della Pinacoteca Tosio Martinengo.

Si ricorda infine che presso le sedi di tutti i Musei per il pubblico di MuseoCity sarà disponibile, gratuitamente, una pubblicazione con tutti gli approfondimenti legati al tema Le Stanze dell’Arte, tema conduttore dell’edizione 2022 di MuseoCity.