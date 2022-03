“Un mondo di proverbi” per la Giornata della Lingua Madre

(red.) All’interno delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Lingua Madre è nato, dalla collaborazione tra la Cooperativa il Mosaico – che offre un servizio di mediazione linguistico-culturale -, Mete spazio socioeducativo e Bangla Academy Brescia, con il contributo del Centro Commerciale Nuovo Flaminia, “Un mondo di proverbi, la tradizione culturale dentro le parole”, libretto che contiene 20 proverbi scritti e tradotti in altrettante lingue e dialetti, con un link audio per permettere di ascoltarne la sonorità.

“Un testo per tutti, grandi e bambini, come lavoro conclusivo di questi 9 giorni di festa. Un modo per celebrare l’importanza della lingua materna senza scordarne la cultura che, attraverso i proverbi, esprime concetti, storie e vissuti tipici delle diverse comunità di appartenenza” dice Alessandra Spreafico, coordinatrice per MeTe spazio socioeducativo e degli eventi Lingua Madre.

“È così che vogliamo concludere queste giornate di festa, con un prodotto che resta e che vogliamo distribuire alle biblioteche cittadine, alle scuole ed ai cittadini che ne faranno richiesta”, aggiunge Zaman Kawsar, presidente dell’Associazione Bangla Academy Brescia e coordinatore degli eventi Lingua Madre.

Leggendo questo libretto i lettori potranno scoprire nuovi proverbi, comprenderne il significato attraverso la spiegazione e, forse per la prima volta, ascoltarne la pronuncia, la sonorità che caratterizza ogni lingua.

Un lavoro in rete, tra diverse realtà associative, volto a ricordare e a promuovere l’importanza del multiculturalismo, del multilinguismo e dell’intercultura, oggi più che mai, necessarie per poter vivere in un mondo di pace.

Chi fosse interessato può richiedere una copia del libretto inviando una mail all’indirizzo

metespaziosocioeducativo@gmail.com

https://coopmosaico.com/

Le lingue proposte sono:

1. Francese, Cameroun

2. Sardo

3. Bambara, Burkina Faso

4. Wolof, Sénégal

5. Rumeno, Moldavia

6. Spagnolo, Argentina

7. Francese, Senegal

8. Ghanese

9. Persiano, Iran

10. Bergamasco

11. Bresciano

12. Somalo

13. Bengalese

14. PJ English, Nigeria

15. Polacco

16. Greco

17. Urdu, Pakistan

18.Napoletano

19. Dialetto lumezzanese

20. Ucraino