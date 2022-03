“MuseoCity 2022”, Palazzo Tosio aperto al pubblico

(red.) Nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo l’Ateneo di Brescia – partecipando a “MuseoCity 2022”, la nota kermesse culturale milanese che quest’anno vede coinvolte anche le città di Brescia e di Bergamo – aprirà le porte di Palazzo Tosio, non solo per la consueta visita dell’appartamento neoclassico, ma per porre particolare attenzione alla scultura in gesso della Tersicore danzante opera dello scultore Gaetano Monti, da lui donata alla nostra Accademia nel 1830 dopo la sua nomina a socio.

Le modalità di adesione all’iniziativa sono sempre le medesime: prenotazione obbligatoria dal sito dell’Ateneo di Brescia (www.ateneo.brescia.it), essere muniti della mascherina e della Certificazione Verde rafforzata (green pass).

Inviamo, pertanto, in allegato il programma per Brescia; mentre per le attività previste a Milano e a Bergamo alleghiamo il link con il programma completo https://www.museocity.it/museo-city/