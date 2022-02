Giornata internazionale della lingua madre, ospiti i consoli di Croazia e Bangladesh

(red.) Sabato 26 febbraio, all’interno degli eventi per le celebrazioni per la giornata internazionale della lingua madre, arriveranno a Brescia il console generale della Croazia, dott. Stjepan Ribic, e quello del Bangladesh, dott. Mjh Jabed.

Il console della Croazia arriverà in mattinata per partecipare all’evento delle letture in LM, presso la biblioteca del Villaggio Sereno, dove sarà presente proprio una lettura in lingua croata. Ai bambini partecipanti, verrà donato un testo in lingua croata (da Zagabria, attraverso il consolato, sono arrivati quasi 200 libri per la costruzione di uno scaffale interculturale presso Spazio MeTe).

Si sposterà poi alla Biblioteca Queriniana per una visita e, dopo pranzo, verrà invitato a visitare il Parco Archeologico. Raggiungerà spazio MICS di via Milano105 Q, per l’evento “Conosciamo il Bangladesh” promosso dall’associazione Bangla Academy, che inizierà alle ore 16, a cui parteciperà anche il dottor Mjh Jabed, console del Bangladesh.