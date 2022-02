Al Centro Saveriano presentazione della novità libraria di Anselmo Palini

(red.) “Il Romero dimenticato”, la “voce dei senza voce”, il “vescovo dei diritti umani”: in tutti questi modi è stato indicato Juan Gerardi, il vescovo guatemalteco al centro del nuovo libro di Anselmo Palini. Mercoledì 2 marzo ore 18, presso la sala Romanino dei Missionari Saveriani in via Piamarta 9 a Brescia, verrà presentato questo nuovo lavoro di Anselmo Palini sulla figura di Juan Gerardi, vescovo-martire di giustizia e di pace.

Assieme all’autore interverranno Mauro Castagnaro, giornalista esperto di America latina; Gabriele Colleoni, vicedirettore del Giornale di Brescia, esperto di America latina; Roberto Cammarata, presidente del Consiglio Comunale di Brescia, autore della tesi di laurea sui diritti umani in America latina, dove si è recato più volte. Introduce padre Mario Menin, direttore di “Missione oggi”.

Questa presentazione, che si svolgerà in presenza nel rispetto nelle norme anticovid, si inserisce nel programma “Caro autore ti chiedo” organizzato dalla rivista Missione Oggi, in collaborazione con i Missionari Saveriani, la libreria Paoline e il Comune di Brescia, con il patrocinio dell’Università Cattolica, della provincia di Brescia, della Diocesi e del Festival della Missione.

Nunca más! Mai più sequestri, assassinii, violenze, massacri, torture, desaparecidos! Nel Guatemala della seconda metà del Novecento, oppresso da feroci dittature militari, la voce del vescovo Juan Gerardi si è levata alta e forte a chiedere verità e giustizia per le migliaia di vittime della repressione e della violazione dei diritti umani.

Divenuta scomoda per il potere politico, militare ed economico che dominava nel Paese, è stata messa a tacere per sempre, al pari di quella di migliaia di catechisti e delegati della parola, sacerdoti, religiosi e religiose, oltre a leader politici e sindacali. Il Guatemala è stato infatti un popolo di martiri, un popolo crocifisso, e per questo suo popolo Juan Gerardi ha dato la vita.