(red.) Il 13 marzo scadranno i termini per la presentazione degli elaborati partecipanti alla quinta edizione del Concorso letterario “Monia Delpero” sul tema: “Il mio cuore oltre la pandemia”. L’invito a partecipare è rivolto alle/agli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Brescia. Si richiede l’elaborazione individuale o di gruppo di un testo in versi (poesia o canzone), Gli elaborati dovranno pervenire tramite le/i docenti di riferimento entro il 13.03.2022 all’indirizzo mail: concorso@casadelledonne-bs.it. Saranno premiati i migliori componimenti, che saranno raccolti in un libretto, distribuito a tutte le scuole partecipanti. La premiazione avverrà Giovedì 5 Maggio 2022 presso l’Auditorium San Barnaba – Brescia. L’iniziativa, ideata da Casa delle Donne CaD e dal Cerchio degli Uomini e promossa da Luca Martini, è stata inserita nell’attività della Rete: “A scuola contro la violenza sulle donne” con capofila l’istituto Abba -Ballini e ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Brescia e della Provincia di Brescia.